Un fine settimana all’insegna dei libri

Un fine settimana all’insegna delle presentazioni di libri, con la partecipazione diretta degli autori valdelsani attivi nei diversi generi letterari. Avverrà domani e domenica 23 aprile a San Gimignano, nella Sala di Cultura di Palazzo Pratellesi in via San Giovanni 36-38. Incontri programmati in rapida successione a cura di Auser in occasione della mostra di arti varie – Donna oggi, manifestazione giunta all’ottava edizione (ingresso libero). Domani alle 16 interverrà il poeta Adamo Biancucci, mentre alle 18 sarà il momento di Simone OIianti, psicologo. Dopodomani alle 17 la parola ai romanzieri Lorella Carli e Walter Vettori, e alle 18 spazio ad Antonella Lomonaco, saggista. Quindi, alle 18,30 Laura Venturi, autrice di racconti. Iniziativa, a più voci e nell’arco di due pomeriggi, che si svolge con il patrocinio del Comune di San Gimignano.