Un ex operaio racconta

Per quanto ci ha lavorato?

"Dal 14 dicembre 1992 al 16 settembre 1998 ho lavorato alla Sils Laterizi, che è stata chiusa fino al 1999. Poi dopo aver cambiato proprietà ha riaperto come Silston S.P.A., dove ha lavorato dal 12 marzo 1999 fino alla data di fallimento nel 2005".

Di cosa si occupava?

"Controllavo il funzionamento dei macchinari che macinavano la terra".

Come funzionava il processo?

"Attraverso i rulli trasportatori, la terra veniva stoccata all’interno dei silos. Poi, al momento del bisogno, veniva prelevata attraverso un carroponte, che la portava fino al punto di miscelazione dove veniva mescolata con acqua e polistirolo per formare così la sostanza base per il Poroton, il tipo di mattone prodotto dall’azienda. Successivamente la portavano alla filiera, dove veniva messa in degli stampi per dargli la tipica forma del mattone. Dopodiché venivano lasciati nell’essiccatore per 36 ore e infine posti nel forno altre 36 ore dove lavoravo controllando i mattoni".

Cosa vorrebbe ci fosse in futuro?

"Vorrei che ci fosse un’altra fabbrica per dare lavoro agli abitanti di Torrenieri".