Un errore uscire dall’albo. Salterà la tutela penale. Ombre dal nuovo decreto

Sarebbe un errore, anzi lo è, la non iscrizione del Palio nell’elenco regionale delle ’manifestazioni storiche’, anche in considerazione delle ombre che stanno attualmente circondando in questi cinque mesi di attesa la nascita del decreto presidenziale sull’uso dei cavalli nelle corse delle ’manifestazioni storiche’. L’attuale legge regionale ha imposto l’iscrizione anno dopo anno di tutte le rievocazioni storiche di qualsiasi genere, con o senza animali, che vengono disputate nel territorio regionale. L’argomento è molto datato e risale addirittura al 2018, allorché il difensore (Luigi De Mossi) di Bruschelli ad Asti ’scoprì’ che la legge 189/2004 stabiliva attraverso l’art. 19 ter del codice l’esenzione penale alle ’manifestazioni storiche’ autorizzate dalla Regione.

Il Sindaco Nicoletta Fabio, che si è lasciata trasportare dal populismo contradaiolo per l’elargizione regionale di 6.000 euro a fine luglio ‘23, ha trasportato giovedì l’intera Giunta in errori sinceramente banali. Prima di tutto Fabio deve rileggersi la sua ultima ordinanza relativa ad agosto (la n. 75 del 7 luglio) con la quale autorizzava se stessa a far effettuare prove regolamentate, prove e Palio in Piazza del Campo con questo preciso richiamo: "Rilevato altresì che il Palio è inserito dalla Regione Toscana nell’elenco regionale delle manifestazioni di rievocazione storica". Poi, come secondo passaggio, l’intera Giunta deve rendere inefficace con proprio atto quella delibera del Sindaco De Mossi che porta il n. 99 e la data del 29 marzo 2019 e nella quale, appunto, si chiedeva l’iscrizione del Palio nell’elenco delle rievocazioni.

Se il Palio non fa domanda di inserimento in questo elenco riconosciuto dalla Regione potrebbero subentrare forti problemi per la stesura del tufo per il prossimo Provenzano. Senza questo aggancio non è possibile "usare animali", come dispone la legge della Regione e come, in parte, richiama anche l’ultima ordinanza a firma del sottosegretario del Ministero della Salute Gemmato. Opportuno ricordare, brevemente, che questa legge sulle manifestazioni storiche ha cancellato quell’elenco previsto dall’art. 15 della legge regionale 59 del 2009, vale a dire la legge che disciplinava con il suo decreto attuativo 38/r del 2011 le corse con l’uso di animali (art. 6). Da queste colonne in più occasioni, ultima quella del 26 luglio 2023, sono stati evidenziati questi passaggi legislativi da parte della Regione Toscana, che hanno creato solamente uno scenario confusionario e ancora non risolto. Anzi, il Presidente Giani non perde occasione per esaltare il passaggio legislativo con cui sono state riconosciute, e sovvenzionate, le manifestazioni storiche di qualsiasi genere in Toscana. Adesso, però, occorre pensare alla stesura del tufo per Provenzano e senza questo aggancio regionale la strada sarà piena di buche.