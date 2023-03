Un episodio reale di ’scontro’ tra i ragazzi Molto dipende anche dalla mancanza di empatia

Inizia tutto in un abuso psicologico che termina in un abuso fisico. La violenza giovanile non accade solo nelle città, ma anche nei piccoli centri, proprio perché il disagio è comune a una generazione e non si può confinare al solo elemento geografico o urbanistico.

Alcuni ragazzi di due frazioni vicine del nostro Comune iniziarono a insultarsi su Instagram, coinvolgendo così sempre più persone di fasce d’età differenti. Gli insulti si trasformarono in minacce e per alcuni di questi giovani anche in scontri fisici, terminati con l’intervento delle forze dell’ordine.

Troppo spesso accade che i giovani siano presi dalla loro emotività, non riflettendo sulle proprie azioni e non comprendendo che a essere coinvolti sono anche i propri genitori.

Nei ragazzi spesso manca empatia, ovvero la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona, di comprendere l’altro. L’empatia ci insegna che se io mi metto nei tuoi panni, alimenterò così una luce interiore: la mia, ma anche la tua; se saremo capaci di essere empatici, si accenderanno così tante luci interiori e la terra intera allora brillerebbe più di una stella.