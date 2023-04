Un ente antico che guarda al futuro

Abbiamo intervistato Elisa Gonnelli, un’operatrice della Misericordia di Acquaviva di Montepulciano. La Misericordia (foto a sinistra, il simbolo) è un’istituzione secolare e la sede di Acquaviva nasce nell’800. Questa associazione svolge nella comunità il lavoro con amore, costanza, dedizione, disponibilità e impegno verso il prossimo.

Come vi comportate quando aiutate le persone immigrate?

"Noi non facciamo nessuna distinzione basata su colore, etnia, razza o con problematiche particolari. Aiutiamo chiunque abbia bisogno del nostro servizio e della nostra assistenza".

Quali azioni mette in campo la Misericordia per aiutare gli immigrati?

"Per aiutarli, abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi per sostenerli nelle loro varie necessità: sottoporsi alle varie visite mediche o per rinnovare i permessi di soggiorno. Insieme alla Caritas di Montepulciano ci organizziamo per procurar loro vestiario e alimenti".

Qual è il sogno che vorreste veder realizzato?

"Il nostro sogno è poter aprire una casa-famiglia e un centro di accoglienza, per tutte quelle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire e per anziani soli o con figli lontani".