un Doppio intervento

Due sottopassi di Poggibonsi, quello di via Andreuccetti e quello di via del Chianti, saranno oggetto di lavori di manutenzione da parte di Anas. Saranno eseguiti da lunedì all’8 settembre nel cavalcavia di via del Chianti e dall’11 al 22 settembre in quello di via Andreuccetti. Per consentire i due interventi dalle 7 alle 18 in queste vie sarà in vigore il senso unico alternato.