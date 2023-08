Un deputato a Palazzo Manganelli si è dimesso dalla Fondazione Mps Vaselli resta in stand by

di Pino Di Blasio

Appena nominato capo di gabinetto dal sindaco Nicoletta Fabio, Alessandro Manganelli ha rassegnato le dimissioni dalla deputazione amministratrice della Fondazione Mps. La conferma viene anche dal sito ufficiale di Palazzo Sansedoni; l’organo amministrativo, composto come da statuto da cinque membri, da settimane risulta formato dal presidente Carlo Rossi, dalla vicepresidente Monica Barbafiera e dai deputati Stefano Bernardini e Grazia Baiocchi.

Tra i due Palii e le vacanze, l’assenza di un deputato non ha provocato particolari problemi alla Fondazione. Che è impegnata ad aggiornare i documenti programmatici, il piano di investimenti e a fare i conti con novità non preventivate, come la vendita della quota residua, poco meno del 3%, della Sansedoni spa. Il fondo Arrow Global, tramite Europa Investimenti, è intenzionato a detenere il 100% della società immobiliare. Oltre alla quota della Fondazione, vorrebbe comprare anche quella di Banca Mps e di Unieco, che però è in liquidazione. Per questo l’affare non è così semplice e veloce, come si pensava.

Tornando a Palazzo Sansedoni, la nomina di un deputato nell’organo amministrativo non è una pratica secondaria. E anche se in maniera riservata, il dossier sta cominciando a riscaldarsi sulle scrivanie dei nominanti. Uno dei candidati più papabili alla sostituzione di Alessandro Manganelli è stato subito Franco Vaselli. Consulente aziendale di chiara fama, già membro della deputazione generale dal 2019 al 2022 (entrò al posto di Vincenzo Del Regno), ebbe il suo momento di notorietà istituzionale, quando assieme al sindaco Luigi De Mossi, lanciò il fondo di garanzia senese per aiutare le piccole e medie imprese messe in ginocchio dalla pandemia e dalle chiusure per il Covid. Il fondo avrebbe dovuto avere un plafond di 15 milioni di euro, ci furono diverse riunioni con le banche coinvolte, dal Monte dei Paschi a ChiantiBanca, da Banca Centro a Banca Valdichiana. Ma poi qualcosa si inceppò, ci furono sovrapposizioni con i fondi ministeriali e le garanzie delle banche. E del fondo senese non si seppe più nulla.

Nel frattempo il Covid fu declassato da pandemia a influenza semplice, Franco Vaselli non fu rinominato nella nuova deputazione generale dal Comune. Né entrò in quella amministrativa, visto che il sindaco scelse Manganelli e Monica Barbafiera, promuovendo entrambi dalla generale.

Da qualche settimana si ragiona sulla deputazione. E particolare divertente tocca proprio a Manganelli selezionare gli aspiranti deputati che mirano al suo posto e sottoporli poi al sindaco Nicoletta Fabio. Nella rosa dei papabili non c’è solo Franco Vaselli, ma ci sono altri professionisti che puntano ad entrare nella Fondazione Mps. Dettaglio non di poco conto, il nome deve passare dal voto della deputazione generale, composta da 14 membri. Il Comune di Siena può contare solo su 4 voti, deve perciò trovare un candidato condiviso.