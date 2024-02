Un corso online per la co-creazione e gestione del territorio

Si conclude a marzo prossimo il progetto URBiNAT, Urban Innovative & Inclusive Nature che, dal 2018 ha lavorato sullo sviluppo di concetti e metodologie per processi di rigenerazione urbana basati sul coinvolgimento della cittadinanza. "In questa fase finale del progetto - sottolinea Iuri Bruni, coordinatore URBiNAT per Siena - si è deciso di dare un’offerta formativa, ampliando questa comunità internazionale di professionisti ed esperti". Nasce così il corso ’Co-creation of Nature and Human-based Solutions’, che mira a introdurre i partecipanti alla co-creazione di soluzioni basate sulla natura nei territori in cui vivono, lavorano o studiano. Il corso, in modalità on line, permette ai partecipanti di simulare dei veri laboratori e sviluppare un processo di co-creazione. Agli studenti sarà rilasciato un certificato di partecipazione. Le iscrizioni terminano il 15 febbraio.