Un corso di formazione per diventare pastore Tirocinio in azienda

Diventare pastore attraverso un corso di formazione rivolto a giovani e donne dell’emigrazione sarda in Toscana e Umbria. Il Circolo Peppino Mereu di Siena è tra i vincitori dell’avviso della Regione Autonoma della Sardegna con il corso di formazione per la figura di ’pastore’ che permetterà di conseguire una attestazione delle conoscenze acquisite. E’ articolato, per la parte teorica, in 13 moduli di 8 ore ciascuno, più 5 moduli tecnico-pratici presso aziende; seguirà un tirociniostage lavorativo di 30 giorni. Coinvolta l’Università di Firenze.