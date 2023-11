Un coro unanime di ’no’: "Basta violenza a 360 gradi". E gli uomini chiedono scusa

"Mi scuso con voi e con Giulia", è la voce di un uomo quella che risuona, più forte della pioggia, in piazza Tolomei. Dove in tanti ieri dalle 18 alle 19 si sono riuniti perché "se toccano una toccano tutte", slogan della manifestazione per gridare la rabbia contro il sessismo e il patriarcato che permea la nostra società. E che l’omicidio di Giulia Cecchettin ha riportato alla ribalta. Un’iniziativa, molto partecipata, che si è conclusa con l’annuncio di un corteo sabato 25 da piazza Matteotti fino al Duomo. Tante le voci, da quella dell’associazione Donna Chiama donna che ha evidenziato come i numeri "aumentano e il fenomeno non si arresta" chiedendo "prevenzione e impegno", ma sperando al contempo "che il movimento di questi giorni poi non svanisca". Un coro univoco, quello emerso nella manifestazione voluta da ’Non una di meno-Siena’, anche se con diverse sensibilità. Le scuse degli uomini, appunto, che si uniscono al grido di dolore. E alla voce di chi, è una donna, "in quanto vittima di qualcosa che ho vissuto come violenza. Quando ho saputo di Giulia ho pensato a come raccontare alle mie studentesse". Poi recita una poesia ’Tu guardati da andare’. E Duccio della Cgil, ammesso "che la nostra società è ancora troppo patriarcale", invita gli uomini "a contrastare la situazione del proprio inconscio violento affinché non venga mai fuori". Critiche poi all’Ateneo "perché i corsi contro la violenza di genere si fanno solo per avere soldi dal ministero".

La.Valde.