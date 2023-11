Un concorso fotografico sulle botteghe e i locali storici

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al concorso fotografico sulle botteghe storiche lanciato da Italia Nostra. Per perorare la causa delle Botteghe Storiche, Italia Nostra ha indetto un concorso fotografico dal titolo ’Botteghe e locali storici da conoscere e salvare’. Per botteghe e locali storici si intendono realtà commerciali che abbiano oltre 40 anni di vita. E’ un contest fotografico che rende ’arte’ questi spazi e queste attività valorizzandone l’immagine e diffondendone la cultura. La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 14 anni di età (i minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore o chi ne fa le veci). Il termine ultimo per partecipare è il 30 novembre. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Polo della Fotografia e la Camera di Commercio di Genova.