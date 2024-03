Un commissario per il Pd comunale. Sarracino agli iscritti: "Sono qui per riconnettere il partito alla città"

Un paio d’ore di interventi, toni in apparenza distesi, anche se mancava una parte dei ricorrenti, che disconosce di fatto il commissariamento. La prima assemblea con gli iscritti di Marco Sarracino, arrivato a Siena per cercare di riorganizzare la depressa Unione comunale senza guida dal 29 maggio (dalle dimissioni di Massimo Roncucci, ieri in prima fila), si è svolta alla Tuberosa. Una sorta di doverosa presentazione per il neo arrivato, ma anche una presa di contatto con gli umori di una base in gran parte disorientata e che ha chiesto cambiamenti sostanziali, anche se Sarracino da giorni è al lavoro e ha già inquadrato alcuni problemi. Uno, di non poco conto, è la plateale assenza della capogruppo in consiglio comunale Giulia Mazzarelli, di fatto a oggi l’esponente istituzionale più alta in grado: non ha ritenuto di vedere il commissario e ieri pomeriggio non era all’incontro che gli altri tre membri del gruppo (Luca Micheli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni) hanno tenuto con lui. A domanda diretta sulle assenze Sarracino taglia corto: "Qualcuno non ci riconosce? Sicuramente faremo opposizione anche per loro".

Gioca su due piani, il deputato e membro della segreteria nazionale: "Non sono qui per un’operazione geometrica che riunisca le varie correnti. Da una parte c’è da ricostruire una forza politica che ha perso le elezioni anche perché ha commesso errori. E poi c’è da costruire una coalizione alternativa alla destra locale e nazionale, mettendo insieme le forze di opposizione". Il primo messaggio inviato agli iscritti è "ricostruire il rapporto tra il partito e la città. Anche per questo faremo una conferenza programmatica e una organizzativa. Orizzonti temporali? Non ne ho, sono qui per aiutare a ricostruire il partito. La sfida non è semplice ma siamo al lavoro con tanto entusiasmo".

In parallelo sarebbe ancora aperta la questione del ricorso alla commissione regionale di garanzia. I nove firmatari (ma un paio erano presenti ieri sera) sostengono che siano state violate le norme statutarie, nella mancata elezione di Guido Leoncini. La commissione provinciale di garanzia aveva invece avallato l’operato del segretario Andrea Valenti (ieri vittima di un contrattempo: auguri) e il segretario regionale Fossi ha seguito quella traccia nominando Sarracino commissario.