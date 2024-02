Un commento può trasformarsi in ‘dati pesanti’

Abbiamo scelto di cercare informazioni sull’aumento dei casi dei disturbi alimentari dal 2019 al 2022. Per la realizzazione della rappresentazione grafica siamo partiti prendendo i dati necessari dall’Istituto di Sanità Superiore. Come si può notare dal grafico con l’avvento della pandemia, in Italia, i casi dei dca sono aumentati. Da questo grafico è emerso che i casi di disturbi alimentari nel 2019 erano 680.570, poi nel 2020 l’inizio della pandemia 879.560, 1.230.608 nel 2021 ed infine 1.450.567 nel 2022. Grazie a questi dati abbiamo compreso la gravità della situazione, ormai a livello mondiale. A riguardo è stato aperto un dibattito in classe e, approfondendo l’argomento, abbiamo notato che alcuni nostri compagni hanno parenti o amici che soffrono o hanno sofferto di disturbi alimentari. Abbiamo osservato che anche la società, insieme ai social, contribuisce allo sviluppo di disturbi alimentari fornendo stereotipi errati, un esempio è la critica delle persone in sovrappeso perché sinonimo di poco autocontrollo. Questo dimostra come alcuni commenti posti in maniera errata spesso possano portare a gravi casi di questo tipo di disturbi. Questi commenti sono spesso fatti da persone molto strette o che vengono frequentate regolarmente. Solitamente le persone affette da disturbi alimentari sono persone fragili, insicure e molto sensibili, che non apprezzano come il loro corpo appare a loro e alle altre persone. Per questo è importante, soprattutto fra gli adolescenti, imparare ad apprezzare il proprio corpo e come quest’ultimo appare. Se non ci riesce dobbiamo parlare con gli adulti perché ci possono aiutare.