Un clarinettista e sei pianoforti Prima assoluta per la Chigiana

Sei pianoforti e un clarinetto, per lo straordinario concerto di questa sera al Teatro dei Rinnovati. Per il cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy, alle 21.15 saliranno sul palco il celebre clarinettista Alessandro Carbonare e il Chigiana Keyboard Ensemble, in quest’occasione nella formazione a sei pianoforti, composta da Monaldo Braconi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Alessandra Gentile, Luigi Pecchia, Danilo Tarso. In programma in prima esecuzione assoluta ‘Ad sidera tollere vultus’ di Fabrizio Festa, commissionata dall’Accademia Chigiana per celebrare il centenario dell’inizio delle sue attività concertistiche.

"I celebri versi ovidiani – racconta Festa, spiegando il titolo dell’opera – se da un lato rimandano alla meraviglia di aristotelica memoria, dall’altro ci impongono di sentire quel semplice gesto di alzare lo sguardo al cielo come il fondamento di ogni cosa. E di seguirlo, perciò". Il programma della serata proseguirà poi con le elaborazioni di Fabio Cifariello Ciardi sull’inno di Mameli e infine la celebre trilogia di Graham Fitkin ‘Log, Line, Loud’. Il Chigiana Keyboard Ensemble, fondato nel 2021, è coordinato da Luigi Pecchia e composto dai maestri collaboratori dei corsi estivi di alto perfezionamento.

Un’altra prima assoluta, quindi, dopo l’esibizione del Cluster Ensemble diretto da Fabio Galadini in programma ieri sera con ‘Protocolli’ di Fausto Razzi, azione scenica per 5 voci e 11 strumenti, su testo di Edoardo Sanguineti. Un altro appuntamento da non perdere per l’edizione 2023 della rassegna estiva intitolata quest’anno ‘Parola’, che porta con sé uno speciale focus dedicato al compositore Luciano Berio, di cui ricorre il ventennale della scomparsa e del quale è in porgramma la rappresentazione di trenta opere, nel corso dell’estate.

Domani doppio appuntamento a Palazzo Chigi Saracini, dove alle 17 andrà in scena ‘Fiabe africane II’, uno spettacolo musicale per bambini, con la Compagnia Corps Rompu, mentre al consueto orario delle 21.15 sarà il momento di ‘Africana: nuovi suoni e profumi dall’Africa’ con Silvia Belfiore al pianoforte. E giovedì ancora a Palazzo Chigi Saracini con i ‘Paesaggi inversi’ di Valentina Piovano soprano con Clive Greensmith violoncello insieme al Trio Azura formato da Duncan McDougall violino, Ye Un Park violoncello e Yanfeng (Tony) Bai pianoforte.

Riccardo Bruni