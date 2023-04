Un candidato ogni 67 elettori Corsa affollata per il consiglio Alle urne chiamati in 43mila

Un candidato al consiglio comunale ogni 67 elettori, un po’ come se alle politiche fossero in lista 700mila aspiranti parlamentari. È un paradosso, d’accordo, perché le amministrative seguono altre dinamiche, però 638 candidati al consiglio comunale di Siena sono comunque un’enormità. Il numero nel dettaglio è ora ufficiale con la pubblicazione sul sito del Comune di tutte le liste, dopo alcune incertezze perché negli ultimi giorni prima della presentazione delle liste c’è stato un discreto giro di nominativi entrati e usciti (non da parte di tutti).

Ed è ufficiale anche il dato degli elettori al 45esimo giorno prima del voto, pubblicato dalla prefettura: sono 43.272 (20.200 uomini, 23.072 donne), numero che si discosta poco da quello del 2018, quando a essere chiamati alle urne furono 43.365 cittadini senese. Segno che i residenti con oltre 18 anni, in cinque anni hanno subìto un’oscillazione minima.

Ci sarà un minimo spostamento nei registri del 14-15 maggio, frutto delle oscillazioni dell’ultimo mese e mezzo tra defunti, nuovi residenti e neo maggiorenni, ma il numero di riferimento resterà quello.

Altra questione sono gli elettori che effettivamente poi si recano alle urne: nel 2018 furono 27.356 al primo turno, 24.369 al secondo turno, rispettivamente il 63,08 e il 56,20 per cento. La valanga di candidati, riuscirà a frenare la tendenza all’abbandono delle urne che si registra in tutta Italia?

È uno dei temi al centro dell’attività dei tanti candidati, tra quelli più impegnati e quelli che hanno soprattutto avuto il compito di completare gli elenchi. Come sempre, si verificheranno anche molti casi di candidati che non riceveranno alcun voto. Così come potrà andare in consiglio qualcuno con una manciata di preferenze e restare fuori chi ne ha anche duecento: tutto dipenderà dall’assegnazione dei seggi a partire da chi conquisterà la maggioranza.

Orlando Pacchiani