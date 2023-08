Un caleidoscopio rock "Dedicato a Bruno Arena Il barbero è star del Palio"

di Laura Valdesi

SIENA

Rock. Dirompente. "Signore della luce", Marco Lodola. Eppure nei suoi occhi passa un velo di tristezza quando ricorda l’amico Bruno Arena. "Gli dedico questo Palio, mi parlava sempre di Siena. Voleva che venissi a vederlo, non sai cosa ti perdi, ripeteva. E’ come se adesso fosse accanto a me, anzi, mi sta dando dei buffetti. Vorrei un applauso per lui", torna subito brillante il maestro del Nuovo futurismo. Arena, scomparso nel settembre scorso, insieme a Max Cavallari formava il duo "Fichi d’India". Soprattutto era un amico della città, battezzato nell’Istrice.

"Ha interpretato benissimo le mie intenzioni che non erano neanche queste – scherza rompendo il ghiaccio Lodola riferendosi alla presentazione di Benedetto Cristofani –; ho fatto un disegnino, un cavallo, lui mi ha risparmiato sedute in analisi per capire perché ho compiuto certe scelte!" Poi snocciola e ringrazia un lungo elenco di nomi che hanno collaborato con lui, Luigi De Mossi che gli aveva dato l’incarico, i ragazzi del suo studio soffermandosi su Guido Collodel "che mi martellava di messaggi. ’Stai attento, fai questo colore, fai un altro’".

Cristofani dice che ha realizzato a mano il bozzetto del Palio, lo ha poi elaborato in tecnica digitale e infine stampato sul tessuto che grazie alla sua superficie lucida dà ai colori fosforescenti la luminosità tipica di tutte le sue opere.

"Una tecnica mista, c’è un po’ di stampa, un po’ di intervento e un po’ di pittura. Non sono un grande pittore ma scultore, quando lo faccio unisco un po’ i materiali".

Con cosa è stato dipinto il suo Palio?

"Un po’ di tempera, non olio, un po’ di pennarelli veri e propri e poi delle stampe di diverso spessore. E’ stato stato molto bravo Andrea Regaglia che è riuscito appunto a stampare quello che io volevo, dopo diverse prove".

Un puzzle?

"Non è una cosa sola, piuttosto una stratificazione di tecniche".

Quanto c’è voluto per realizzarlo?

"L’ansia m’è venuta già due anni fa però un poco alla volta, tra un disegno e l’altro, il compimento. Una volta deciso cosa volevo è stato rapido".

La scelta della Vergine in alto.

"Un trittico. C’è il pubblico, il cavallo centrale come una rock star. E poi l’Assunta nel cielo. La gente, l’animale e il misticismo".

Era teso?

"Vado a rilassarmi! Emozionato come se avessi visto il Palio per la prima volta, il montaggio ha aumentato l’effetto".

E’ un invito alla leggerezza, dice il sindaco.

"Sì, un lavoro fatto di colori puri, semplici. E di comunicazione immediata. Ho preso ispirazione dalle vetrate dei mosaici delle chiese. Non potendo usare la tecnica luminosa, perché il Palio è di giorno e io avevo anche proposto di fare una versione notturna, ho cercato di ’accenderlo’ con i colori forti".

Ha detto di aver ’sentito’ la realizzazione del Palio.

"All’inizio pensavo che fosse un’opera come altre. Invece no. Qui è diventata una cosa da pelle d’oca, appena entri nella Piazza. Eppure ho studiato a Siena, conosco la città , venivo a visitare questi spazi. Però viverla così, da protagonista è eccezionale. Spero di farlo anche nel 2024!"

La reazione dei senesi?

"Adesso mi tirano i pomodori, pensavo. Invece è stato bellissimo. Non ho visto contestazioni ma anche se ci fossero state so bene che il mio lavoro si espone a ciò. Comunque io ho vinto lo stesso perché aver fatto il Palio non me lo toglie più nessuno. Io sono la Contrada che ha vinto".

Resterà a Siena?

"Tornerò per il 16, chi se la perde una cosa così".

Sui social subito i commenti, c’è chi lo definisce cartone animato, chi "in perfetto stile Lodola" sottolineando il popolo senza volto raffigurato come una texture piatta.