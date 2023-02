Un botto. Come se ci fosse stata un’esplosione. Chi ha udito, con il cuore in gola, questo rumore ha chiamato subito il 118. Il primo pensiero era che ci fosse stato un problema dentro un’abitazione. Per questo i sanitari sono stati i primi ad essere avvertiti, convergendo in località Caldana, nel comune di Sovicille. Ma fortunatamente non c’è stato bisogno di loro, servivano piuttosto i pompieri. Che si sono trovati davanti fiamme alte, stavano avviluppando una rimessa per attrezzi e macchine agricole. Non c’erano persone all’interno per cui i vigili del fuoco hanno cercato di salvare i mezzi, divorati dalle fiamme. Sono stati interessati una pala meccanica e un mini escavatore, insieme ad altri attrezzi agricoli. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti. Il rogo è stato domato intorno alle 2.15.

Si indaga adesso sulle cause, tanto che i pompieri sono tornati anche ieri a Caldana per un sopralluogo alla luce del giorno, alla ricerca di elementi utili. Dalla prima ricostruzione sembra che nella rimessa non ci fosse corrente elettrica tale da giustificare un corto circuito. Quanto al proprietario avrebbe lavorato lì fino al tardo pomeriggio. Bisogna dunque comprendere se è stata una causa accidentale o le fiamme avevano origine dolosa.