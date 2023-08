Un bando per il trasporto ai luoghi di cura La Società della Salute Senese ha emesso un bando rivolto al Terzo Settore per progettare un servizio di trasporto per persone fragili dal punto di vista socio-economico. Finanziato dalla Regione Toscana, il servizio prenderà il via da ottobre 2023. Scadenza per le proposte di adesione: 31 agosto.