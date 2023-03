Un apparecchio in memoria di Tommaso in dono alla Pediatria

Tradurre in generosità una vicenda dolorosa e straziante. È quello che ha fatto la famiglia del piccolo Tommaso, venuto a mancare lo scorso anno: insieme ai compagni e alle altre famiglie della scuola per l’Infanzia Vestri di Siena è stata organizzata una raccolta fondi che ha portato alla donazione di un apparecchio ad alti flussi per la Pediatria delle Scotte, diretta dal professor Salvatore Grosso. Il macchinario è già stato collaudato ed è operativo in reparto. "A nome di tutto l’ospedale, ringrazio per il bel gesto di generosità – commenta il professor Grosso -. Un gesto che ci aiuterà a prenderci cura degli altri piccoli pazienti".