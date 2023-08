Un aperitivo con gli studenti tutor in Rettorato

2Il 13 settembre, a partire dalle 17, nel Cortile del Palazzo del Rettorato dell’Università si svolgerà l’iniziativa ’Un aperitivo con i tutor’. L’evento è dedicato alle matricole, a coloro che sono in procinto di scegliere il proprio percorso di studi universitari e anche quanti desiderino entrare in contatto con gli studenti tutor. L’iniziativa sarà occasione per scoprire come orientarti alla scelta del percorso di studi e anche per conoscere le attività di Avis.