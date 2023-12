Un anno di ’Scatti in Campo’: "Foto gesto d’amore per Siena"

Sono dieci anni che la formula vincente di "Scatti in Campo" offre a fine anno il rituale di rivedersi, paliescamente parlando, in una attesa pubblicazione. Così non stupisce il numero di presenti alla presentazione per il 2023, edito da Extempora e con il Consorzio per la Tutela del Palio che ha pubblicato con l’intervento mecenate di Banca Centro Toscana Umbra. "Ho visto nascere come Rettore del Magistrato questa pubblicazione – ha introdotto il sindaco Nicoletta Fabio come padrone di casa nell’affollata Sala delle Lupe – e non posso che sottolineare la costante evoluzione che ha portato quest’anno alla bella scelta di far realizzare la grafica ai giovani dell’Istituto Bandini. Un modo per esaltare con innovativa freschezza il lavoro dei nostri fotografi". Scatti in Campo riassume l’annata paliesca e non poteva che iniziare con una foto di una Piazza del Campo inondata dalla pioggia: il fattore meteo che ha caratterizzato entrambe le carriere. L’idea di far lavorare i giovani è "Esperienza didattica che diventa sacralità", questa la giusta sintesi di Antonio Carapelli, Presidente del Consorzio per la tutela del Palio di Siena, per "meglio ritornare indietro nel tempo per ciò che abbiamo vissuto". E basta sfogliare la pubblicazione per comprendere meglio il piglio nuovo, elegante ma di forte attualità: "Raccontiamo insieme pezzi di storia della nostra comunità!" ha aggiunto Florio Faccendi, presidente Banca Centro, ed è proprio questo il principale obiettivo di questo escursus nelle due carriere targate 2023, senza la minima retorica, con il piglio elegante di chi vuol fare solo splendida cronaca. Questo il risultato raggiunto anche dal gruppo dei fotografi che hanno contribuito a questo lavoro omogeneo e di assoluto pregio, con Andrea Lensini che ha messo in evidenza il connubio vincente con i giovani dell’Istituto Bandini che hanno voluto proprio fra le novità, mettere sotto ad ogni foto il suo autore. "Ogni scatto è un gesto d’amore nei confronti della nostra Siena che al Palio affida la sua unicità": le parole del sindaco ci portano ad una lettura distante da ogni possibile e anche legittima faziosità, oltre anche le aspirazioni e certezze delle due Contrade che poi sono state le vincitrici delle carriere. Ma qui vince soltanto la bellezza.

Massimo Biliorsi