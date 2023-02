Un anno di Centro Ascolto Caritas

Un anno di attività per il Centro di Ascolto Caritas di Poggibonsi. In una delle stanze della parrocchia di San Giuseppe, in via della Costituzione, i volontari accolgono coloro che, a causa di difficoltà gravi, non sanno talvolta a chi chiedere aiuto, in un’epoca storica caratterizzata da notevoli criticità a più livelli. In tutto 110 gli utenti in questi dodici mesi. Recepita la necessità, gli operatori, disponibili a offrire tempo e competenze alla cura dell’altro, consigliano e indirizzano verso ciò di cui la persona ha bisogno. Provengono, i volontari, da tre associazioni: Caritas, Misericordia e San Vincenzo de’ Paoli. Il responsabile del Centro di Ascolto è Don Gianfranco Poddighe, parroco di San Giuseppe, che coordina a Poggibonsi anche il Centro per la distribuzione degli alimenti e degli indumenti, presso altre sedi. "Ascoltare è già un servizio importante - spiega Don Gianfranco Poddighe - per alleviare le sofferenze di chi si trova in una situazione di fragilità. Per questo consideriamo vitale il Centro di Ascolto Caritas nell’ottica di una risposta ai bisogni concreti della comunità". Le principali richieste? "Un sostegno economico negli affitti da pagare e nelle bollette. Non abbiamo grandissime risorse, ma cerchiamo di offrire il nostro apporto in collaborazione anche con Misericordia e San Vincenzo de’ Paoli. Tutto ciò permette pure un monitoraggio del quadro attuale della povertà, esaminando i dati a livello locale insieme con le cifre relative al territorio della Diocesi e guardando anche in ambito nazionale". Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare il numero 3534370121 il lunedì dalle 9,30 alle 11,30, il mercoledì dalle 17 alle 19.

Paolo Bartalini