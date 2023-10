’Un anno da fiaba’ tra note e teatro. Domani torna Regeneration Opera

Quattro spettacoli sospesi tra fiaba, musica, sostenibilità e nuove tecnologie. Torna Regeneration Opera con la rassegna lirico-sinfonica ‘Un anno da fiaba’, ideata e prodotta da Amat (Accademia Musica Arte Teatro), con il sostegno del ministero della Cultura, della Fondazione Mps, in co-produzione con i Teatri di Siena e in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala. Protagonista della rassegna sarà la giovane orchestra professionale di Amat, l’Unconventional Orchestra nata nel 2020 in tempo di pandemia.

Si parte domani, domenica, alle 17 al Teatro dei Rozzi, per aprire la rassegna con ‘Il re dei pavoni’, fiaba musicale di Concetta Anastasi per quartetto vocale, attori e piccola orchestra, ispirata alla fiaba di Italo Calvino. Un omaggio nel centenario della nascita dello scrittore, con la messa in scena di Paola Benocci e la direzione musicale di Valentino Zangara.

Il programma proseguirà poi con il matinée del 15 novembre al Teatro dei Rinnovati, direttamente rivolto alle scuole del territorio provinciale, con l’esecuzione della ‘Sinfonia italiana’ di Felix Mendelssohn e l’Ouverture della ‘Cenerentola’ di Gioachino Rossini, dirette da Lorenzo Porzio. Il 22 e il 23 novembre sarà la volta di ‘Storia del soldato nella rete’, attualizzazione dell’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij per ensemble strumentale, narratore, attori e balletto.

Lo spettacolo andrà in scena al Santa Maria della Scala in matinée ed è il frutto della collaborazione di Amat con quattro classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei e con il Balletto di Siena.

"Attraverso le note di Igor Stravinskij e una storia universale senza tempo – anticipano da Amat – si parlerà di web e di dipendenza da social network". Messa in scena e soggetto di Paola Benocci, direzione musicale di Concetta Anastasi.

La rassegna si chiuderà al Teatro dei Rinnovati con ‘La Cenerentola’ di Gioachino Rossini, dramma giocoso in due atti, in scena il 7 dicembre in matinée per le scuole e il 9 dicembre alle 21, in un allestimento con la regia di Yuri Napoli che gioca con luci, forme e suoni. Confermata anche quest’anno la collaborazione con il Santa Maria della Scala, che ospita tutte le attività laboratoriali dedicate alle scuole e alcune prove degli spettacoli, aperte ai visitatori del museo.

Riccardo Bruni