’Un amore che dura una vita’, omaggio alle coppie da Guinness

Quella che domani si va ad aprire è la settimana che abbraccia la giornata dedicata agli innamorati. Martedì è infatti San Valentino e anche in Valdichiana si festeggerà la ricorrenza, ognuno, ovviamente, a modo suo. Fidanzatini, storie pronte a decollare o già decollate, tentativi di riconciliazione, ogni fase dell’amore vale perlomeno un "cin cin" a quello che è stato e, soprattutto, a quello che sarà. E poi ci sono le coppie con un amore che ha fatto la storia. Per loro c’è un’iniziativa che si distingue e che arriva da Sinalunga. Il Comune, infatti, ripropone per la seconda volta ’Un amore che dura una vita’. In cosa consiste questa idea? Il 14 febbraio alle ore 18, al Teatro ’Ciro Pinsuti’, il sindaco Edo Zacchei riceverà le coppie che festeggiano i 60 e i 70 anni di matrimonio donando loro un omaggio per celebrare questo anniversario.

Per l’occasione sarà anche offerto un buffet con i prodotti di attività della zona. In tempi incerti anche le relazioni lo sono, perché l’amore deve essere forte per resistere alle difficoltà lavorative, economiche e sociali. Essere sposati da 60 o 70 anni significa aver trascorso una vita insieme, un arco di tempo lunghissimo in cui sono state condivise gioie e dolori ma anche i profondi cambiamenti che hanno rivoluzionato stili di vita ed abitudini. Storie e amori profondi, dove la frase "per sempre" non ha mai fatto paura, si troveranno martedì nel cuore di Sinalunga per un pomeriggio romantico, con dolci e coreografia floreale, da inserire nelle pagine più belle del libro dei ricordi.

Luca Stefanucci