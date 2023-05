Un ambiente da salvare Il ‘Roncalli’ fa da capofila al gruppo ‘scuole green’

di Fabrizio Calabrese

Il mondo della scuola in prima fila con ogni mezzo nella salvaguardia dell’ambiente. L’Istituto d’Istruzione Superiore "Roncalli" di Poggibonsi, capofila delle scuole green della provincia di Siena in occasione del festival nazionale dello sviluppo sostenibile. In tutta Italia dall’8 al 24 maggio. Giornata clou per il ‘Roncalli’ è stata quella di ieri con l’evento ‘S.o.s : save me and save your self’, alle cui attività coordinate dalla professoressa Irene Tosato hanno parteciperanno alcune classi. "La nostra scuola, capofila per la provincia di Siena della rete nazionale delle scuole green – spiega il preside Gabriele Marini - è lieta di aver potuto partecipare ad un evento di carattere nazionale che possa portare studentesse e studenti a riflettere sulle tematiche della sostenibilità ambientale declinate da vari punti di vista: artistico, scientifico, letterario. A tutti gli appuntamenti partecipazione attiva degli studenti in modo che i temi affrontati possano divenire davvero spunto di riflessione e rielaborazione personale". Ricca la scaletta, tra istallazioni artistiche, letture e conferenze. La giornata si è aperta con un’installazione artistica degli studenti che si sono posizionati a formare un S.O.S. gigante, a ricordare le linee di Nazca in Perù. A seguire la conferenza su promozione e divulgazione di tematiche inerenti la circolarità e sostenibilità applicata, "Advanced Revolution Process (Technicians in Innovation Sustainability Textile) Vestire Sostenibile". Relatori la direttrice dell’Its Mita, Antonella Vitiello, il professor Lorenzo Romualdi della Valmet, il professor Marco Tortora di Fair Italy. Poi il vicesindaco di San Gimignano, Niccolò Guicciardini, su tutela della città dichiarata patrimonio Unesco. Lo scultore Emanuele Giannelli ha presentato la mostra "Visionari". Il professor Simone Bastianoni, Università di Siena, ha trattato il tema "Coniugare il miglioramento della qualità ambientale e lo sviluppo del territorio". Negli spazi esterni il progetto A.I.U.O.L.A. Gli studenti hanno realizzato un’aiuola con fiori e materiale riciclato evidenziando le lettere dell’acronimo: Ambiente Inclusione Umanità Obiettivi Lavoro Accogli