Un allenamento che vale anche per il futuro Gli insegnamenti dello sport utili nella vita

Cosa offre la Polisportiva Mens Sana per i giovani?

"La Mens Sana organizza corsi e attività sportive nelle varie discipline non solo per i piccoli e per i ragazzi adolescenti, ma anche per gli adulti; queste occasioni permettono loro di sfogarsi e di liberarsi dai pensieri".

Cosa insegna la Mens Sana?

"Ci sono allenatori esperti che insegnano i valori dello sport, legati a una serie di regole da rispettare; queste, oltre ad essere utili in palestra, serviranno anche nella vita, infatti si chiamano discipline sportive".

Come la Mens Sana aiuta la crescita dei ragazzi?

"La Mens Sana cerca di far capire che le attività sportive sono fondamentali per la loro crescita non soltanto fisica ma anche mentale ed educativa: insegna il rispetto delle regole, la consapevolezza che per raggiungere un obiettivo sono necessari sacrifici, impegno, determinazione e organizzazione".

Esiste un regolamento dove sono riportate tutte le regole?

"Sì, abbiamo creato il regolamento atleta biancoverde che il ragazzo e ovviamente i genitori devono firmare. All’interno sono riportate tutte le regole di comportamento per stare nella società sportiva sia durante gli allenamenti che alle gare o alle competizioni".

Disegno di Silvia Salvini