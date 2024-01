’Un albero per matricola’ fa crescere un bosco

Si chiama ‘Cresce con te: un albero per matricola’, ed è il nuovo progetto dell’Università di Siena per contribuire alla riduzione delle emissioni e aumentare la quota territoriale di assorbimento dei gas serra. L’iniziativa prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo iscritto a partire dall’anno accademico in corso, con l’obiettivo di compensare, durante il ciclo di vita dell’albero, l’anidride carbonica prodotta dall’ateneo in un anno.

Il progetto, presentato ieri in Rettorato, prevede nel 2024 la piantumazione di 3000 lecci nel territorio di Sovicille (Pian dei Mori e Le Volte), tramite uno specifico accordo con la Provincia e il sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Gugliotti, con l’obiettivo di coinvolgere negli anni l’intera provincia. "L’Ateneo decide di investire sul futuro – ha dichiarato il rettore Roberto Di Pietra –. Gli alberi, così come i nuovi studenti, rappresentano il futuro del nostro ambiente e della nostra società. Ogni nuovo iscritto all’università è un patrimonio inestimabile per la crescita culturale, economica e sociale del nostro Paese, così come ogni nuovo albero è un patrimonio per il futuro dell’umanità".

"Un’iniziativa che si sposa con la nostra azione – ha aggiunto il presidente della Provincia, David Bussagli – per definire modelli e azioni virtuose, per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio, è tra gli obiettivi dell’alleanza territoriale Carbon Neutrality nata nel 2017". Un gesto simbolico ma potente, sottolinea il sindaco Gugliotti: "Gli alberi rappresenteranno un legame duraturo tra i giovani studenti e il nostro territorio". "Compensare le emissioni di gas serra che non riusciamo a evitare è un dovere sempre più stringente", ha aggiunto il professor Simone Bastianoni, delegato del rettore alla sostenibilità.