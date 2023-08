Un aiuto per gli studenti

Pubblicato a Poggibonsi il bando per il ‘pacchetto scuola’. Fino al 22 settembre le domande per il contributo regionale per il diritto allo studio, a sostegno delle famiglie in disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico.Interessati studenti iscritti per il 20232024 a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali, inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP - presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa. Tra i requisiti, essere residenti a Poggibonsi, età non superiore a 20 anni compiuti entro il 22 settembre 2023. L’Isee del nucleo familiare dello studente, o l’Isee minorenni nei casi previsti, non deve superare i 15.748,78 euro. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo online entro il 24 ottobre 2023. Sarà possibile per gli esclusi presentare ricorso entro 15 giorni. Il beneficio potrà essere utilizzato per libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. La domanda esclusivamente online tramite Spid.