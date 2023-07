Un aiuto per Davide Via alla raccolta fondi

Una raccolta benefica dedicata a Davide Papaccioli, atleta della Virtus Biancoazzurra di Poggibonsi. Da circa due mesi e mezzo è in un letto di ospedale alle Scotte e appena possibile sarà trasportato in una struttura specializzata per la riabilitazione. La delegazione senese della Figc lancia l’iniziativa, che ha già ricevuto le adesioni di vari sodalizi. È aperto un conto corrente bancario con l’intento, spiegano i promotori, di coprire le spese per il trasferimento di Davide - in ambulanza con il medico di emergenza a bordo - e per sostenere la famiglia che dovrà essere vicina al ragazzo che non ha mai smesso di lottare per recuperare anche un briciolo di speranza da quel tremendo pomeriggio. Lo scorso maggio, negli attimi conclusivi di una partita del campionato provinciale juniores, il giovane atleta subì le conseguenze da una caduta sul terreno, negli impianti poggibonsesi della Virtus Biancoazzurra. Prima si era rialzato, portando a termine una gara prossima al triplice fischio arbitrale. Poi le successive sequenze, la perdita dei sensi davanti ai compagni di squadra, ai calciatori del club ospite, il Montalcino (nella foto lo striscione di incitamento da parte del team neroverde), ai tecnici e ai dirigenti virtussini, in grado di prestare le prime cure grazie a quanto acquisito in materia durante le attività di formazione organizzate dalla stessa società. I soccorsi della locale Misericordia, il trasferimento alle Scotte, l’intervento chirurgico, la terapia intensiva, il coma farmacologico. Adesso un nuovo atto: Davide può contare sull’aiuto di tutta una comunità e di un universo calcistico a lui caro. L’IBAN a cui fare riferimento per le donazioni è il seguente: IT43G01030 71943000001286351 (intestato a Papaccioli Davide).

Paolo Bartalini