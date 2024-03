Un 67enne muore sei mesi dopo l’incidente

Non ce l’ha fatta un uomo di 67 anni, che viveva a Siena, rimasto coinvolto in un grave incidente il 24 agosto scorso in città. E.A. si è spento infatti ieri al policlinico delle Scotte dove si trovava ricoverato dal momento dell’incidente.

La procura, che adesso trasformerà l’accusa per una donna straniera che guidava l’auto che lo avrebbe urtato mentre si trovava in scooter, da lesioni gravissime in omicidio stradale. Lunedì il pm Siro De Flammineis affiderà l’incarico per l’autopsia alla presenza del legale della famiglia del 67enne deceduto, l’avvocato Jacopo Meini.

Da subito era stato grande lo spavento, il 24 agosto scorso. L’incidente intorno alle 18.25 in via Lombardi in cui sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio era stato l’uomo, 67 anni, alla guida del ciclomotore. Tanto che il casco venne trovato ad una ventina di metri di distanza dal punto dell’incidente. Le sue condizioni erano apparse subito serie e fu trasportato d’urgenza alle Scotte in codice 3 dall’ambulanza della Misericordia. I medici si erano riservati la prognosi mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Dopo tanti mesi di ricovero al policlinico, la morte del 67enne su cui sarà fatta l’autopsia.