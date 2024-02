Umberto Bindi amore per lo sport. ARCI-picchia, che gran lavoro!

Umberto Bindi, vissuto e cresciuto a Pienza, può essere considerato un vero ’cittadino DOC’. E’ commercialista, padre, vice presidente dell’Arci, ma soprattutto è un grande amante dello sport, in particolare della pallavolo.

Una persona comune che, grazie alla sua dedizione e al suo impegno, ha saputo far rinascere la società dell’Arci. In un paese piccolo come Pienza è fondamentale il lavoro di associazioni o persone, come Umberto, che tengono uniti bambini e ragazzi di tutte le età, attraverso corsi sportivi e attività ricreative.

Dicevamo che ha rianimato la storica associazione sportiva dell’Arci. Questa società era nata circa quarant’anni fa, come organizzatrice di eventi estivi, per esempio tornei di pallavolo e feste locali. Con il passare del tempo aveva perso di vigore fino a raggiungere quasi il collasso nel periodo della pandemia.

Oggi, grazie al fondamentale contributo di Umberto Bindi, l’Arci pientina è diventata una società attiva e fortemente coinvolgente. Infatti, organizza corsi di mini-volley per bambini fino ai dieci anni, corsi under 15 maschili e femminili, fino allo scorso anno corsi di pallacanestro e, con la disponibilità della palestra, le ragazze più grandi si allenano per giocare in seconda divisione. Inoltre, grazie alla collaborazione di altre società, sono stati disputati numerosi raduni e tornei estivi. Se volessimo fare un sondaggio, vedremo che almeno sei ragazzi di ogni classe fanno parte di questa società, che stimola gli adolescenti a fare attività fisica, ma allo stesso tempo a divertirsi. Umberto Bindi non si limita a lavorare dietro le quinte per il buon funzionamento della società, ma è anche protagonista attivo come arbitro e come segnapunti nelle partite di pallavolo Under 14.

L’impegno di Umberto Bindi nell’Arci non si ferma però solo allo sport, ma si estende anche a piccole opere di beneficienza e volontariato. Infatti, con i fondi racconti in occasione dei vari eventi sportivi, vengono acquistati dei pacchi regalo con spumante e panettone o pandoro, che, durante il periodo natalizio, sono consegnati ai più anziani. Ma non basta, Umberto Bindi ha avuto un’altra idea per il Natale. Il giorno della Vigilia i ragazzi dell’Arci ritirano i regali che le famiglie hanno acquistato per i più piccoli, per poi farli distribuire la sera stessa in Piazza Pio II ai bambini da Babbo Natale.

E’ evidente che se Pienza è una cittadina così vitale un gran merito lo hanno le associazioni e persone attive come Umberto Bindi.