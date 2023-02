Ultramarathon per 1.300 Lo show torna in Piazza

Saranno quasi 1.300 i maratoneti che correranno oggi, l’8ª Terre di Siena Ultramarathon, la manifestazione organizzata dal comitato Uisp di Siena. Un’edizione particolare, che per la prima volta vedrà la partenza da piazza del Campo, il cuore della città, dove come da tradizione sarà posizionato anche l’arrivo. In programma le tre distanze che hanno fatto diventare questo evento un must nelle agende di maratoneti e trail runner: la 50 km può essere l’ottima alternativa alle grandi maratone in calendario proprio in questo periodo; la 32 km il validissimo allenamento in vista delle 42 km primaverili, e la 18 km il test ideale per chi vuole verificare il suo stato di forma. A inaugurare questa ottava edizione sarà la 50 km, al via alle 9. La 32 km partirà alle 9,30 e la 18 km alle 10. I percorsi sono nuovi, muscolari e spettacolari, alla scoperta di angoli inediti da esplorare in città e nella campagna senese, ma ovviamente altrettanto suggestivi a quelli delle edizioni passate. Si toccheranno i territori del Chianti e i sentieri della Via Francigena, alternando strade bianche ad asfalto, centri storici a dolci colline.

In più di un’occasione sarà facile per il runner dimenticare la fatica di fronte alle bellezze di madre natura di un territorio amato in tutto il mondo. Dieci le province italiane rappresentate in tutte e tre le competizioni, con un podio formato da Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. Nella 50 km gli uomini sono il 76%.

La percentuale delle presenze femminili cresce con il diminuire dei chilometri: nella 32 km sono il 27%, nella 18 km il 34%. Di una cosa gli organizzatori erano sicuri: la maglia ufficiale avrebbe dovuto incarnare il vento di ripresa e novità che pervade questa ottava edizione delle Terre di Siena Ultramarathon: dal ritorno in calendario dopo due anni di stop alla tanto inedita quanto voluta partenza da piazza del Campo.

Così la scelta è caduta su un abbinamento di colori, il blu e il verde acqua, che si scosta completamente da quanto realizzato finora per le precedenti edizioni. Il blu è il colore della nobiltà e quindi richiama caratteristiche degne di rispetto e ammirazione, il verde acqua è da sempre associato alla perseveranza e alla tenacia. Qualità comuni anche al maratoneta. – C’è tutta Siena nella medaglia di questa ottava edizione. Allo skyline della Torre e del Palazzo Comunale della città, già presente sulla medaglia della scorsa edizione, si aggiunge quest’anno la forma a balzana, che richiama lo scudo stemma di Siena. Un omaggio alla città.