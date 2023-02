Ultramarathon, la città va di corsa

Tutto è pronto per la ’Terre di Siena Ultramarathon 2023’, che dopo due anni di stop torna per l’ottava edizione, grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Università degli studi di Siena. L’evento si terrà domenica e la grande novità riguarda la partenza, programmata per quest’edizione da Piazza del Campo. Invariato rimane, invece, l’arrivo, come sempre in Piazza davanti al Palazzo Pubblico. La gara è stata presentata ieri in sala delle Lupe dal sindaco Luigi De Mossi, affiancato dall’assessore allo Sport Paolo Benini, dalla prorettrice dell’Ateneo Chiara Mocenni e dal presidente del Comitato Uisp Simone Pacciani.

"Si tratta di una manifestazione sportiva che unisce cultura e bellezza – ha esordito il sindaco De Mossi –. Ringrazio fortemente il Comitato Uisp e l’Università per la collaborazione e per la realizzazione di questa ottava edizione dell’Ultramarathon, un fiore all’occhiello del calendario di eventi sportivi e che permette un coinvolgimento di tutto il territorio".

Dello stesso avviso anche l’assessore Benini, soddisfatto per il ritorno di tale evento, con l’auspicio che nei prossimi anni possa crescere sempre di più e che possa alzarsi esponenzialmente il numero delle iscrizioni: "Alla competizione si uniscono territorio e cultura. È importante creare manifestazioni che funzionino anche come volàno per la valorizzazione delle eccellenze senesi. La Ultramarathon Terre di Siena è un esempio in questo senso: unisce la performance sportiva alla bellezza di vivere il territorio e le sue peculiarità".

"Sono orgoglioso di poter organizzare questo evento, che da anni caratterizza l’attività podistica a Siena e dintorni – ha spiegato Pacciani della Uisp –. Siamo arrivati a 1.200 iscritti circa e ci tengo a ringraziare in particolar modo il rettore Roberto Di Pietra per la preziosa collaborazione. Un doveroso ringraziamento anche a chi ha deciso di supportarci in questa nuova edizione: AdF, Deytron, La Sovrana, Plurigest, oltre che Coop Amiatina ed Ethic Sport".

Gli atleti hanno la possibilità di scegliere fra tre differenti percorsi: il più lungo di 50 chilometri, per poi andare su quelli di 32 km, 18 km e anche un quarto percorso di 13 chilometri dedicato alla passeggiata tra i paesaggi senesi. Il percorso dei 50 km comprende vari territori del Chianti e i sentieri della Via Francigena, alternando strade bianche (12 chilometri circa) e terreno asfaltato. La 32 km si corre prevalentemente nel Senese, passando da fuori le mura per poi rientrare nel centro storico. Anche in questo caso sono compresi piccoli tratti di strade bianche, circa 5 chilometri in totale.

Nella corsa di 18 km, invece, il tratto di strada bianca è solamente di 600 metri e il percorso prevede una parte subito fuori dalle mura e una seconda nel centro storico. Pettorali e pacchi gara si possono ritirare in Rettorato dalle 10 alle 20 di sabato oppure in Piazza del Campo dalle 7 alle 8.30 del giorno della gara. Al termine della presentazione, il sindaco Luigi De Mossi ha annunciato, inoltre, che entro la prossima settimana saranno conclusi i lavori che riguardano il campo scuola ’Renzo Corsi’ diventato di recente oggetto di polemica politica sui social.

Pietro Federici