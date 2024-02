Ultramarathon, la carica dei mille. Runners da tutta l’Europa a Siena

La medaglia in premio rappresenta uno scorcio di Piazza del Campo, uno spicchio della Conchiglia, prima che si stagli in tutta la sua bellezza. Ed è proprio sotto la Torre del Mangia che partirà (e terminerà) oggi la nona edizione dell’Ultramarathon: Siena e le sue Terre sono pronte ad accogliere oltre 1000 runner, provenienti da tutta Europa, che scorreranno sulle lastre, attraverseranno il Chianti, batteranno i sentieri della via Francigena, in tre percorsi fatti di sudore ed emozioni (la 50 km prenderà il via alle 9, la 32 km alle 9,30 e la 18 km alle 10). Le stesse emozioni che, attraversando la campagna senese, proveranno i camminatori delle due passeggiate nordic e fitwalking, di 13 e 5 km, aperte a tutti (partenza alle 10, sempre da Piazza, iscrizioni aperte fino a stamani). Ben cinque le nazioni rappresentate nelle tre le competizioni dell’ultramaratona, organizzata dal Comitato Uisp di Siena con il supporto del Comune: Italia, Francia, Romania, Belgio e Malta. Dodici le regioni italiane, con un podio formato da Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna e Lazio a pari merito. Nella 50 km gli uomini sono l’80 per cento. La percentuale più alta delle presenze femminili si registra nella 32 km con il 35 per cento, che scende al 30 nella 18 km. Lingue diverse, la stessa voglia di mettersi alla prova, di condividere "un’esperienza unica, fatta di condivisione, cultura e storia. Un percorso non solo per la mente e per il corpo, ma anche per il cuore". La Terre di Siena Ultramarathon, che vede la partecipazione anche dell’Università e del Coni provinciale, coinvolgerà l’intera città, pronta ad accogliere atleti, appassionati e turisti: oggi, in piazza del Mercato, i runner troveranno due tendoni in cui potersi cambiare una volta tagliato il traguardo. All’interno del cortile del Podestà i podisti potranno godersi il ristoro finale e nella Contrada dell’Onda un ricco pasta party.

A.G.