Ultracentenaria gravissima alle Scotte Trovati segni sul corpo della donna

L’episodio è avvolto dal mistero. Un giallo che la procura di Siena, insieme ai carabinieri della compagnia di Montalcino, stanno cercando di risolvere in queste ore. Una donna molto anziana, al centro della vicenda. Sembra addirittura ultracentenaria, dunque particolarmente fragile, che sarebbe stata trovata ieri mattina con alcuni segni sul corpo.

La nonnina è gravissima. A quell’età anche un soffio di vento può creare situazioni irrimediabili. Per questo si trova ricoverata al policlinico di Siena dove i migliori specialisti le stanno prestando le massime cure per cercare di salvarle la vita. Chi meglio di lei, infatti, potrebbe sciogliere i tanti dubbi suscitati proprio dalle condizioni in cui è stata rinvenuta. Solo lei potrebbe escludere che non le è stata usata alcuna violenza. Che non è stata picchiata, insomma. Che nessuno ha osato alzare le mani. Che magari si è trattato solo di una caduta accidentale come spesso ne avvengono quando una persona ha visto passare guerre, rivoluzioni e pandemia.

Quesiti che la procura, guidata da Nicola Marini (nella foto), sta cercando di sciogliere anche con l’aiuto del racconto dei familiari dell’anziana. Di chi l’ha vista nelle ultime ore e le vuole bene. Sull’episodio, come detto, c’è il riserbo totale da parte degli investigatori. Perché sono troppe le sfumature ancora da chiarire e nessuna ipotesi deve essere scartata quando siamo di fronte a persone fragilissime per la loro veneranda età. Potrebbe occuparsi del caso proprio la task force del ’Codice rosso’, qualora venga individuato un eventuale reato di violenza. Sono aumentati considerevolmente negli ultimi tempi, ha spiegato di recente il procuratore Marini anche perché ècresciuta la fiducia nei magistrati e agli investigatori. Tutto oggi comunque sarà più chiaro.

Laura Valdesi