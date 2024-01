Ultimo saluto a Simone. Commozione a Colle

La benedizione della salma nelle stanze del commiato della Misericordia di Colle e poi la cremazione. Ieri pomeriggio l’ultimo saluto a Simone Marino, il 46enne che abitava nella frazione di Quartaia deceduto giovedì scorso dopo essere stato travolto dal furgone mentre si apprestava, come ogni mattina, ad aprire il cancello per entrare nel suo allevamento a Cavallano di Casole d’Elsa per accudire gli animali. Tante le persone che, fin da domenica, hanno voluto dedicare un pensiero a Simone, figura molto conosciuta, apprezzata per la sua attività professionale così come per le sue passioni, e unirsi all’immenso dolore della moglie e delle due figlie. Una giovane vita stroncata e un addio che ha unito tre comunità: Colle per la residenza, Poggibonsi per il lavoro in una azienda locale e poi Casole, per la proprietà a pochi passi dal borgo di Cavallano. Un’altra sua ‘casa’ in qualche misura, visto che con cadenza quotidiana si recava in quella superficie sul lato destro della strada provinciale, salendo in direzione di Cavallano e del nucleo abitato, per essere vicino ai suoi cani e per svolgere le mansioni richieste dalla normale gestione. Proprio in quella zona a lui cara, Simone Marino ha perduto la vita per un’incredibile trappola a lui tesa dagli eventi. Era sceso dal veicolo, in moto e con il freno a mano tirato, e aveva percorso i pochi metri che lo separavano dal cancello. Mentre lo stava aprendo, il furgone in sosta in una lieve discesa, si era improvvisamente sfrenato, mettendosi in marcia e acquistando così una certa velocità. Pochi attimi e per Simone non c’è stato scampo. Questa la ricostruzione, per una vicenda drammatica che ha suscitato profonda impressione in Valdelsa.