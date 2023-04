Ultimo saluto a Silvaro Folla a San Lucchese

La città ha perso uno dei suo figli migliori. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Silvaro Benelli, le cui esequie si svolte ieri in una gremita Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. La sua Poggibonsi, dove Silvaro era conosciuto e stimato. Nel coro di voci che lo hanno ricordato nelle ultime ore, dopo l’annuncio della sua scomparsa sabato scorso all’età di 75 anni, si aggiunge anche quella del locale Gruppo Donatori di Sangue Fratres che si unisce al dolore della famiglia Benelli per la perdita del caro congiunto. Si era sentito male venti giorni fa. Trasferito alle Scotte si è poi aggravato. Silvaro era una colonna portante a più livelli per il Gruppo Donatori di Sangue Fratres: è stato consigliere e presidente del locale gruppo per più mandati, per ricoprire poi più avanti anche incarichi provinciali e nazionali. Mandati su mandati che lo hanno visto sempre in prima linea nella nobile attività della donazione del sangue. Innumerevoli le azioni e le iniziative di promozione che nei tanti anni di puro e spassionato volontariato ha portato avanti. "Silvaro è stato un punto di riferimento per la Fratres - afferma Giovanni Forconi, attuale presidente dei Fratres di Poggibonsi - dal nazionale, al provinciale. Da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla donazione di sangue, è stato uno dei fondatori del nostro gruppo. Con Silvaro se ne va un amico e un grande pezzo della storia dei Fratres". È intervenuto il presidente regionale Fratres, Claudio Zecchi: "Silvaro ci ha insegnato a fare comunità ed è in quel modo che si possono risolvere tanti problemi". Don Renato, nell’omelia ha ricordato uno spirito solidaristico che per Silvaro era una bandiera.

Fabrizio Calabrese