Ultimo saluto a Giampiero Cenni, storico presidente UPP di Poggibonsi

Oggi alle 16, nella chiesa della Collegiata, a Poggibonsi, si svolgeranno i funerali di Giampiero Cenni, storico presidente dell’Unione Polisportiva Poggibonsese, scomparso a 67 anni dopo una lunga malattia. Saranno in tanti a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha fatto moltissimo per la comunità e per la diffusione dello sport. Cenni era presidente dell’Upp dal 2008. In tutti questi anni alla guida della società sportiva, ha promosso tanti eventi sportivi e a carattere ricreativo.