Ultimo appuntamento La maggioranza divisa alla prova del bilancio

È l’ultima chiamata per questo mandato amministrativo e potrebbe non essere un passaggio solo formale. Martedì 2 maggio è convocato l’ultimo consiglio comunale del quinquennio, che avrà all’ordine del giorno alcuni passaggi rilevanti, tra cui il bilancio. Argomento controverso, dopo le dimissioni dell’assessore Fazzi, la sostituzione lampo di David Chiti (cui poi sono rimasti tributi e patrimonio), l’addio della dirigente del settore con la materia rimasta nelle mani del sindaco De Mossi.

Quanto peseranno le profonde divergenze all’interno dell’attuale maggioranza, che sta correndo divisa verso il voto del 14-15 maggio? Argomento non da poco, anche perché successivamente all’ordine del giorno è prevista, tra l’altro, la variante al Piano operativo per consentire l’operazione di esproprio del terreno in ottica di ampliamento del policlinico di Santa Maria alle Scotte. La maggioranza terrà sul bilancio oppure la seduta riserverà fuochi d’artificio? Domani è in programma la seduta della commissione, mentre i partiti devono ancora confrontarsi sul tema.

La seduta è convocata per le 9, ecco l’ordine del giorno. Si aprirà con i rendiconti di gestione 2017-2018-2019-2020-2021, composizione dei risultati di amministrazione, rideterminazione a seguito delibera della Corte dei conti.

A seguire rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2022, variazione al bilancio di previsione 2023-2025, bilancio di previsione 2023-2025 della Biblioteca comunale degli Intronati, rendiconto di gestione del bilancio 2022 della Biblioteca degli Intronati, variante al Piano operativo per l’ampliamento del policlinico di Santa Maria alle Scotte, programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023, terza variazione.

O.P.