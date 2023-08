Ultimi giorni a Siena per Aldo Mondino: visita gratuita con Antonio Mondino

Ultimi giorni per visitare la mostra ‘Aldo Mondino. START. Un incessante inizio’, a cura di Vittoria Coen, in programma al Santa Maria della Scala di Siena fino al 18 agosto. Domani alle 18 è in programma una visita guidata a cura di Agt e Centro Guide di Siena. La visita è gratuita mentre il costo del biglietto d’ingresso alla mostra è di 3 euro. Per prenotazioni: tel. 0577 43273, e-mail: [email protected]

Gli ultimi due giorni di esposizione, il 17 e 18 agosto, vedranno la presenza di Antonio Mondino, figlio dell’artista e presidente dell’Archivio Aldo Mondino, sarà disponibile ad accompagnare i visitatori con una illustrazione in italiano e in inglese. Non è necessaria la prenotazione.