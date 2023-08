Ugo da Empoli, quattro carriere senza gloria

In questa settimana ’infuocata’ parliamo del fantino Ugo Dicomani che passa alla storia con il nome di battaglia di Ugo da Empoli. Correrà quattro carriere, esordendo il 16 agosto 1897 nell’Istrice. Questo è un Palio che forse non si doveva correre per la pioggia caduta in mattinata in abbondanza: Ugo lottò fra le prime posizioni, sempre dietro alla vittoriosa Giraffa, che passa alla storia. Ci riprova il 3 luglio 1898 quando si accasa nel Leocorno, per una corsa da dimenticare anche per avere a disposizione un cavallo davvero di poco conto. Eccolo per il 16 agosto 1899 pronto a tornare nell’Istrice, ancora alle prese con un cavallo poco competitivo, in una giostra vinta dalla Lupa. Ultima occasione per Ugo da Empoli per la carriera del 9 settembre 1900: comincia il secolo ed eccolo fra i dieci per il Palio posticipato per il lutto nazionale per la morte del re Umberto I. E stavolta va montare nel Drago uno dei soggetti più competitivi: sfortuna sua la dinamica della corsa che lo toglie subito dai protagonisti, con la dirompente vittoria del Nicchio.

Si racconta che Ugo tornò nel Drago con mille scuse per quanto accaduto. La storia ci racconta anche che poi non ha più montato in piazza.