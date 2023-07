Ughi incanta il Campo L’Accademia Chigiana replica il successo del Concerto per l’Italia

Prima il ’Concerto per l’Italia’, mercoledì scorso con Daniele Gatti alla direzione dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e Lilya Zilberstein solista al pianoforte, poi il concerto del celebre violinista Uto Ughi con l’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini, sabato sera. Occasioni straordinarie che nel giro di quattro giorni hanno trasformato per due volte piazza del Campo in un teatro di bellezza musicale, con il palco allestito di fronte a Palazzo pubblico, la platea nella conchiglia, tanti spettatori anche nell’anello superiore.

L’Accademia Musicale Chigiana, insieme al Comune di Siena, ha così celebrato la Chigiana International Festival & Summer Academy, consegnando alla città e al grande pubblico (la serata di mercoledì è stata trasmessa in diretta su Rai 5 e su Rai Radio3, per la produzione di Rai cultura) due serate dal grande fascino che hanno stretto ancora di più il legame tra Siena e le benemerita istituzione fondata dal conte Guido Chigi Saracini.

Nel Campo, mercoledì, sono risuonate le note di due capolavori del grande repertorio sinfonico: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart, e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, conosciuta come ’Patetica’.

Sabato invece il maestro Uto Ughi ha incantato il pubblico eseguendo Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler. A seguite brani di Max Bruch e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Due serate straordinarie, che hanno portato un’atmosfera magica in piazza del Campo.