Ufficio di prossimità Giustizia più vicina

Taglio del nastro ieri mattina a Piancastagnaio del nuovo ufficio di prossimità per i cittadini dell’Amiata alla presenza delle autorità civili e militari, del sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini e di funzionari del tribunale di Siena e della regione Toscana. Un moderno ufficio dotato di tecnologie telematiche creato per venire incontro alle istanze legali e giudiziarie della popolazione amiatina privata nel corso degli anni degli importanti uffici giudiziari come la pretura di Abbadia San Salvatore, il successivo ufficio del giudice di pace sempre ad Abbadia, e la definitiva soppressione del tribunale di Montepulciano.

In apertura di seduta il saluto in streaming da parte del presidente della corte d’ appello di Firenze Alessandro Nencini e del presidente del tribunale di Siena Roberto Carrelli Palombi che ha ringraziato il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini e le autorità regionali per aver realizzato l’importante punto di riferimento giudiziario per l’ intera comunità amiatina. L’ufficio di prossimità infatti è nato nell’ estate del 2022 con l’ accordo tra il Comune di Piancastagnaio, la Corte di Appello di Firenze, la Regione Toscana, il tribunale di Siena ed è, come ha sottolineato il presidente Nencini, uno dei primi sportelli aperti per venire incontro ai cittadini che sono più disagiati e trovano difficoltà a raggiungere le sedi istituzionali giudiziarie in provincia. Tra le peculiari attività di servizio al pubblico l’ ufficio di prossimità che si avvale del "punto di accesso - cancelleria telematica" della Regione Toscana considerato il più evoluto nel panorama nazionale grazie all’ efficace sistema informatico. Tutto a servizio di una giustizia più vicina al cittadino come è stato più volte sottolineato.

Giuseppe Serafini