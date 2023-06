"Ufficio Bilancio Subito il dirigente"

Non nasconde la sua preoccupazione Riccardo Pagni (nella foto), campione di voti di Fratelli d’Italia, scelto dal sindaco Nicoletta Fabio per seguire bilancio e tributi, entrate, fondi europei. "Negli uffici del Bilancio ho trovato la struttura precedente – racconta – ma manca un tassello fondamentale: il dirigente al settore. Io sono un avvocato, mi sono messo a studiare a capofitto i meccanismi dei conti dell’amministrazione comunale. Ma è evidente che serve un tecnico, perché i dipendenti non possono assumersi determinate responsabilità". Dallo scorso gennaio la dirigente Anna Guiducci è passata in Regione, quindi Palazzo pubblico è rimasto fino a oggi privo di qualcuno che la sostituisse nel ruolo. Pagni racconta quindi che nella situazione attuale di assenza della figura apicale, i dipendenti dell’ufficio Bilancio sono costretti a rivolgersi al segretario generale Franco Caridi per ottenere le firme necessarie sugli atti, procedura che a lungo termine rischia di rallentare o paralizzare l’azione amministrativa.

"Sarà necessario effettuare alcuni assestamenti ai conti del Comune – annuncia Pagni – perché sono sopravvenute delle voci nuove. Per fortuna ci sono le coperture economiche, ma il bilancio deve avere un indirizzo politico, che può essere garantito e certificato soltanto da un dirigente – sottolinea l’assessore –. Io voglio avere certezza sugli investimenti possibili e la loro effettiva copertura finanziaria". Il pensiero viene quindi rivolto anche all’aumento dei tassi di interesse sui mutui, nonché al panorama dell’economia globale che rischia di condizionare i conti di Palazzo pubblico. "Non c’è niente da fare – conclude Pagni – serve un dirigente al bilancio, perché è da qui che si costruisce l’azione amministrativa del Comune, garantendo efficienza nei provvedimenti e nelle risposte ai cittadini".

C.B.