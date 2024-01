Ubriaco in auto finisce contro un mezzo in sosta

Si è messo alla guida dopo avere ecceduto con gli alcolici, provocando un incidente che solo per una serie fortunata di coincidenze non ha avuto conseguenze. L’automobilista ha centrato in pieno un veicolo in sosta senza nessuno a bordo. E’ successo nel centro abitato di Poggibonsi. Sottoposto all’alcol test dalla pattuglia della polizia municipale intervenuta sul posto l’ automobilista è risultato positivo. E quindi nei suoi confronti scatterà un denuncia per guida in stato di ebbrezza. Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell’auto. Un fenomeno, quello di mettersi al volante dopo avere alzato troppo il gomito, che è una vera e propria piaga sociale. Nella sola Unione Europea, stando agli ultimi dati, ogni anno muoiono circa 10.000 persone in incidenti stradali provocati dall’abuso di alcol. In Italia i dati forniti dalle forze dell’ordine ci dicono che circa l’8,7% degli incidenti totali va ricondotto al consumo di alcol, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana. Numeri allarmanti che hanno indotto il Ministero della salute, in collaborazione con Aci (Automobile Club Italia), a lanciare nel 2023 una campagna di sensibilizzazione sul tema della guida sotto l’effetto di alcol.