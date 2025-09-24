Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
Cronaca’Twilight’ compie 20 anni. Il Comune riceve un regalo singolare da un fan della saga
24 set 2025
DIEGO MANCUSO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. ’Twilight’ compie 20 anni. Il Comune riceve un regalo singolare da un fan della saga

’Twilight’ compie 20 anni. Il Comune riceve un regalo singolare da un fan della saga

Menichetti dona la riproduzione delle lancette dell’orologio del Municipio

Menichetti dona la riproduzione delle lancette dell’orologio del Municipio

Menichetti dona la riproduzione delle lancette dell’orologio del Municipio

Venti anni fa la scrittrice americana Stephenie Meyer pubblicò il romanzo ‘Twilight’ (‘Crepuscolo’), primo di un ciclo di genere fantasy, certificato dal ruolo centrale che nella vicenda hanno i vampiri. Chi avrebbe potuto ricordarsene, se non un seguace della saga? E infatti Marco Menichetti, 43 anni, di Fucecchio, residente con la famiglia a Santa Croce sull’Arno, laureato in Giurisprudenza e dipendente pubblico, non si è fatto sfuggire l’anniversario e si è presentato al sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, portandogli in dono una perfetta riproduzione, in scala, delle lancette dell’orologio situato sulla torre del palazzo comunale, puntate a pochi minuti da mezzogiorno. È un rapporto particolare quello si è creato tra questo singolare ‘twilighter’ (così si chiamano gli appassionati della serie) e Montepulciano, una profonda amicizia nata nel 2009 quando la cittadina ospitava la lavorazione di ‘New Moon’, trasposizione cinematografica del secondo romanzo. Menichetti non è affascinato né dal glamour di cui è intriso il film né dalle star protagoniste (Robert Pattinson e Kristen Stewart, che da lì videro decollare le proprie carriere), ma è profondamente colpito dalla forza dei sentimenti che esprime e che lo porta a legarsi a Montepulciano in maniera indissolubile. Ormai non si contano più i gesti di generosità che Menichetti ha finora compiuto a favore della comunità, a partire dalla donazione di un’installazione in ferro battuto, travertino e legno, ispirata al film ed esposta nell’androne del palazzo comunale. Ora è la volta delle lancette, fatte realizzare in acciaio inox, in esemplare unico, che presto saranno collocate per ‘dialogare’ con la precedente opera. Non casuale è la posizione dei due indicatori: a pochi minuti dallo scoccare delle 12, Bella, la protagonista femminile di ’New Moon’, salva la vita a Edward, il vampiro, deciso a sacrificarsi esponendosi al sole, per l’impossibilità di proseguire il rapporto amoroso con la ragazza. È la scena cruciale del film, la più potente ed evocativa, capace di affascinare milioni di persone e di convincere centinaia di giovani coppie a rievocarla ancora, a quindici anni da quell’incredibile fenomeno.

Diego Mancuso

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata