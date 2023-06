TvSpenta, Talks&Music a Rapolano Anteprima con Emma Nolde e Perri

Ai Giardini degli Ortali di Serre di Rapolano torna TVSpenta Talks&Music, un grande fine settimana di cultura e attualità con grandi ospiti come Emma Nolde, Luca Perri, Luce Scheggi, Tonno, Cucina Sonora, Gaube, Francesco Cacciante, Domestic Arapaima. Un weekend che vuole a tutti gli effetti scaldare i motori in vista del prossimo TVSpenta Dal vivo XV edizione al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme, che si svolgerà dal 13 al 16 luglio. Oggi e domani due giorni dedicati alla scena creativa Under35 toscana.

Si parte in musica con Gaube, giovanissimo cantautore grossetano dai testi accuratissimi e sonorità tra lo psichedelico e il sognante. A seguire, il programma del primo giorno prevede l’ingresso in scena di Emma Nolde, un felicissimo ritorno a TVSpenta in versione solista, chitarra e voce. La chiusura della prima giornata sarà affidata al dj set adrenalinico di Cucina Sonora. Ospite di domani sarà Luce Scheggi, attivista queer e divulgatore dei temi legati alla violenza di genere e al mondo Lgbtq+, che parlerà del progetto per la realizzazione del primo festival transfemminista della provincia di Siena, in programma ad agosto a San Quirico d’Orcia. La musica dei Tonno, tra poesia e distorsione, e poi quella dei Domestic Arapaima, tra hardcore e folk, ballo liscio e heavy metal, andranno poi a chiudere il secondo giorno. La giornata di domenica sarà invece dedicata al programma di eventi denominato ‘Non ho paura del buio’, tra concerti, talk, osservazioni del cielo, passeggiate in notturna e laboratori artistici per conoscere, riflettere e sensibilizzare sul tema dell’inquinamento luminoso. "Un progetto sperimentale - spiegano gli organizzatori – di linguaggi artistici e scientifico-storici per creare uno spazio di confronto sulle forme di attivazione del settore culturale e creativo senese rispetto all’emergenza climatica". Ospite sarà Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, con un intervento sulla situazione italiana dell’inquinamento luminoso seguito dall’osservazione della volta celeste a cura di Unione Astrofili Senesi. In apertura di serata Francesco Cacciante, alias ‘A caccia di scienza’, racconterà storie di cervelli straordinari e delle potenzialità della nostra mente.

Riccardo Bruni