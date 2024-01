Tv fuori uso per un guasto all’antennone

Sono rientrati i disservizi sul segnale televisivo nel territorio del Comune di Siena, che mercoledì avevano causato l’oscuramento dei programmi tv per molte utenze in particolare nel centro storico. Lo rende noto il servizio Reti e infrastrutture tecnologiche dell’amministrazione comunale, che ha seguito in prima linea l’intervento di ripristino della fornitura.

"Nella serata di mercoledì 10 – recita la nota stampa – si è verificato un guasto alle strutture di ’headend’ poste nel quartiere di Vico Alto (torri di distribuzione del segnale). In particolare, è venuta a mancare l’energia elettrica nella torre principale e, per motivi ancora in corso di accertamento, non è entrato in funzione il relativo sistema Ups (gruppo di continuità). I tecnici del Comune e delle ditte coinvolte si sono subito attivati, ma durante le operazioni si sono verificate alcune complicazioni che hanno ritardato il ripristino del servizio".

In particolare, si osserva, "è mancato lo switch automatico da parte di Telecom sul segnale della torre secondaria, che deve avvenire quando si verifica un guasto sulla torre principale. Inoltre, a seguito dell’intervento dei tecnici manutentori sulla torre uno, al momento del ritorno della corrente elettrica uno sbalzo di tensione ha compromesso il funzionamento del Mux (multiplex televisivo) dei canali Rai, che ha richiesto un ulteriore intervento di riparazione di circa un’ora".

Intorno alle 21.30 i principali disservizi erano stati risolti, con alcune verifiche e i definitivi collaudi sulle apparecchiature ripristinate che sono stati eseguiti nella mattinata di ieri: alle 8.30 circa è stato chiuso l’intervento sulla fornitura del segnale televisivo sul territorio comunale.