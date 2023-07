Tutto pronto per il Palio di Casole Il sindaco: "Festa importante con un grande significato sociale"

di Lodovico Andreucci

È Palio! Tutto pronto per domenica 9, con la previsione dell’inizio del momento più importante per tutta la comunità casolese alle 19.30 in onore di San Isidoro. Ieri è stata l’occasione del Vessillo, ovvero l’esibizione delle sei Contrade con tamburini e sbandieratori. Oggi, invece, alle 21.30 i giochi in piazza tra le Contrade, domani alle 21 l’estrazione e la formazione delle batterie di qualificazione, in Piazza Luchetti; mentre alle 21.30 la presentazione del drappellone.

Venerdì 7 alle 17 le batterie di qualificazione, alle 22 l’estrazione e l’abbinamento dei cavalli alle sei Contrade. Sabato 8 alle 18 la prova del Palio, alle 20 la cena nelle rispettive Contrade.

Il giorno del Palio alle 11 la messa preceduta da corteo con autorità e Contrade, alle 17.30 la sfilata dei cavalli, alle 18.15 la benedizione dei cavalli e alle 19.30 il Palio, per concludere alle 20.30 con la cena in pista Rivellino. "È un piacere di nuovo, anche quest’anno – afferma il primo cittadino di Casole, Andrea Pieragnoli – ritrovarsi nei giorni di Palio. Questa è la festa più importante per la nostra comunità e per il nostro territorio. L’amministrazione ha creduto in questa organizzazione del Palio da sempre, con l’aiuto anche dei molti giovani del comitato, che negli ultimi anni hanno trovato un nuovo entusiasmo, anche nel rivivere queste giornate e questo modo di stare insieme".

Iniziano, così, a scalpitare i cavalli e anche i preparativi per la pista in terra battuta che ha la peculiare caratteristica di svilupparsi in salita. I contradaioli delle sei Contrade, Rivellino, Pievalle, Campagna, Il Merlo, Cavallano e Monteguidi sono già in fermento. "Le Contrade di Casole – conclude il sindaco – in questi giorni vivono dei momenti di serenità e migliori in generale rispetto ad alcuni anni fa".

"Hanno avuto una crescita – prosegue il sindaco – nell’attaccamento alla propria casacca, alle proprie attività e ruoli in contrada, ma soprattutto un entusiasmo nel ritrovarsi e dare una mano sotto il profilo sociale. Non uso questa parola a caso, perché nei molti incontri con le Contrade e con il comitato abbiamo avuto modo di trattare anche proposte e prospettive in questo campo".