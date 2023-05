Tutto è lecito prima del voto Anche l’ovvio

Pino Di Blasio

Sarà perché sono troppo vecchio e troppo cinico, ma non reagisco più come un tempo. Sia Nicoletta Fabio che Anna Ferretti hanno dedicato parte della chiusura della campagna elettorale alla polemica sui giochini elettorali che ci sarebbero stati sul personale in Comune e dintorni. Il centrosinistra parla di "possibili notizie di reato", il centrodestra chiede di riportare le parole esatte. A me sembra un’affermazione ovvia; una giunta in scadenza gioca sempre con assunzioni e personale. Lo hanno fatto tutti i sindaci, anche a Siena, nei decenni precedenti. Per di più, uno dei candidati a sindaco era il presidente della società partecipata del Comune, che ha fatto 80 assunzioni, a suo dire. Non sono mosse elettorali, secondo voi?